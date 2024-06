Tenjutsu, signé par le créateur de Dead Cells

Sin'a pas attiré les foules alors qu'il était attendu au tournant (on parle quand même du créateur de), le prochain projet de Sébastien Bénard risque en revanche de faire davantage de l'oeil aux intéressés du genre.Du rogue-lite donc, mais dans un contexte bien trouvé : une ville pourrie, et une héroïne rousse qui décide de partir à l'assaut de chaque quartier pour déboîter les mâchoires des merdeux locaux. L'exploration est semi-libre mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les quartiers améliorés dans leurs infrastructures (et où dépenser du pognon) le resteront à chaque run, permettant ainsi de privilégier les bons secteurs pour se consacrer à un style (armes, compétences…) en particulier.Qui plus est, chaque run demandera de venir à bout des quatre syndicats du crime et si les choses devraient se dérouler sans trop d'accro pour le premier quelque soit votre choix (ils seront pris par surprise), les choses deviendront de plus en plus difficile pour les trois autres vu les échos de vos performances.Pas encore de date, et c'est prévu sur PC et « consoles ».