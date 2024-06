Hunter x Hunter : Nen x Impact pris en charge par ASW + 7e personnage annoncé

Il aurait bien été compliqué pourd'obtenir un peu de visibilité dans une conférence indigeste et réunissant déjàet, mais tant pis, c'est en parallèle que Arc System Works est venu spécifier prendre en charge l'édition en fin d'année de cette adaptation signé 8ing.8ing qui on rappelle s'y connaît un minimum sur le sujet en ayant développéet à une époque bien lointaine la franchiseen collaboration avec Hudson Soft.L'équipe en profite pour confirmer un 7e personnage au casting : Biscuit, et sa fameuse « capacité » pour s'adapter à la situation.