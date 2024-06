Atlas Fallen : une date pour la seconde chance

Promesse tenue pour Deck13, qui jusque là s'en sortait très bien avec sa franchiseavant de faire face à un échec commercial représenté par. On parie une piécette que la majorité de l'équipe est déjà au charbon sur l'avenir, mais pas question de tourner la page avec l'annonce d'une grosse MAJ totalement gratuite pour le précitée :- Une zone inédite- Un bestiaire renouvelé- Bien plus de doublage pour apporter de la vie- Campagne retravaillée- 25 nouvelles pierres d'essence- Ajout du NG+- Ajout d'un mode de difficulté « Cauchemar »- Et bien plus encore à annoncerLa MAJ arrivera le 6 août, et l'équipe conseille déjà, quand ça arrivera, de relancer une partie de zéro ou en NG+ pour éviter les bugs de progression suite aux multiples changements.