Crow Country sortira aussi sur supports Xbox

La nouvelle curiosité des développeurs dearrivera le 9 mai et ne sera finalement pas dédiée uniquement aux joueurs PC et PlayStation puisqu'une version Xbox (Series & One) se voit annoncée à la même date avec la bande-annonce ci-dessous.Un hommage évident à l'ère PS1, mélangeant le survival-horror avec des personnages volontairement grossier dans la modélisation. Notez d'ailleurs que si seul le scénario vous intéresse, il sera possible de zapper l'apparition d'ennemis pour ne laisser que l'exploration et les énigmes.