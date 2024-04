Grounded se lance sur PlayStation et Switch

Sisera l'indéniable gros morceau dans l'arrivée des jeux Xbox chez la concurrence (horsetévidemment), on tient à rappeler que c'est aujourd'hui même que débarque d'une certaine façon la version « finalisée » desur tous les supports, donc pour la première fois PlayStation 5/4 et Nintendo Switch.« Finalisée » car c'est également aujourd'hui que sort l'ultime MAJ majeure de contenu proposant les choses suivantes :- Arrivée des Fourmis Reines (Rouge, Feu, Noire)- Ajout de l'orgue pour jouer de la musique- Nouveaux objets de décoration- Nouvelles mutations- Ajout des téléporteurs à placer sur la map- Lancement du mode New Game +- Ouvrira une nouvelle porte après avoir battu les principaux boss- Améliorations de l'équipement au-delà du Niveau 9- Ajout du Tier4 pour les armes- Nouvelles armes (dont un nouveau bonbon pour les créer)- Arrivée des insectes infusés (apparition aléatoire, plus puissants et plus rapides)- Les boss seront tous boostés en NG+- Ajout de nouveaux Milks Molars et points de Raw Science à dénicherN'oublions pas enfin que les précommandes pour la version boîte (quel que soit le support) sont toujours en cours chez Limited Run Games, et ce jusqu'au 28 avril.