MechWarrior 5 : Clans avec sa première bande-annonce + 10mn de gameplay

Piranha Games, à ne pas confondre avec Piranha Bytes actuellement avec un bâillon sur la bouche, dévoile la première bande-annonce dedont on attend toujours la sortie pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Cette nouvelle itération du cinquième épisode reste un jeu pleinement neuf et autonome qui, malgré le succès deet ses 2 millions de ventes, souhaitera un léger retour aux sources avec une nouvelle campagne scénarisée (chose qui n'était pas arrivée depuis le 2) et des missions conçues à la main au lieu du procédural. Bref, on sent que ça lorgne sur la concurrence bien qu'on gardera quelques éléments bien à lui dont la possibilité d'y jouer en coop jusqu'à 5.