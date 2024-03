Un peu de contenu pour Star Ocean 2nd Story R

Un petit article pour signaler que Square Enix publiera aujourd'hui en milieu d'après-midi une MAJ 1.1 pour le joli, ajoutant une difficulté supplémentaire pour les courageux (« Chaos »), du nouvel équipement à débloquer et un nouveau Raid (« Ten Wise Men »).Accessoirement, on repartira également avec de nouvelles illustrations pour certains PNJ, un nouveau segment dans la galerie et la possibilité de revoir les cinématiques de fin (en tout cas celles déjà débloquées).