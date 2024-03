Quand Nightdive préférait prévenir que le remake desortirait d'abord sur PC puis « plus tard » sur consoles, on ne pensait pas que les supports PlayStation et Xbox auraient à attendre aussi longtemps : quasiment 1 an.Mais le chantier arrive à terme et c'est par cette nouvelle bande-annonce que la date du 21 mai 2024 est retenue pour la PlayStation 5 comme la Xbox Series, sans oublier PS4/One, pour un prix encore inconnu mais logiquement aussi sympa que sur Steam (39,99€).