La surprise Outward va avoir un deuxième épisode

Succès surprise de la dernière décennie avec plus d'un million de ventes, le RPG survival de haute libertéva avoir droit à un inéluctable deuxième épisode qui compte pousser le curseur sur tous les aspects, avec notamment un éditeur de personnages plus complet, une refonte du système de combat et un meilleur cycle jour/nuit (mais également saisonnier) qui affectera plus sérieusement le comportement des PNJ.PC et « consoles » sans plus de précisions sont concernés pour ce retour encore non daté et, oui, ce n'est toujours pas une perle graphique, mais ça offre une feature très rare dans le genre comme pour l'époque : une option coop en split-screen.