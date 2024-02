Des détails sur Age of Mythology : Retold et une présentation de Age of Empires Mobile

Retour sur le Live dédié aux 25 ans de la franchiseavec plusieurs annonces majeures pour les nombreux fans qui auront clairement de quoi manger dans les temps à venir aussi bien sur PC que sur consoles, et même mobile avec enfin une présentation neuve du projet de TiMi Studio. Voici donc le résumé.1)- Présentation de gameplay à venir prochainement- Traitement proche des « Definitive Edition »- Améliorations graphiques et dans le gameplay- Nouvelles options dites de « qualité de vie »- Nouvelles animations- Nouvelle interface- Prévu pour 2024 sur PC/Xbox dont le Game Pass2)- Nouvelle extension inédite de Age of Empires II : Definitive Edition- 19 nouveaux scénarios- Possibilité d'incarner de grands noms tels Charlemagne, Nobunaga ou encore Ragnar Lodbrok- Créé en lien avec la communauté (auteur de 14 des 19 scénarios)- Les scénarios de la communauté se sont vu ajouter doublages, OST, rééquilibrage...- Prévu le 14 mars (PC, Xbox Series, Xbox One)3)- Peu d'informations pour cette nouvelle extension- Deux nouvelles civilisations (dont les danois)- Prévu en fin d'année sur PC4)- Juste pour annoncer que la Saison 7 débutera au printemps 2024- Apportera le mode Chacun pour Soi en partie rapide- Egalement le classé en Team sur Xbox- Plus d'infos à venir5)18 mois après son annonce, Microsoft dégaine enfin la présentation de, première véritable tentative d'incursion dans l'univers iOS & Android après les spin-offetqui tenaient plus du simililà où cette fois, on parle d'une véritable adaptation.World's Edge et TiMi Studio promettent ainsi que l'on retrouvera tous les fondamentaux de la franchise dont les personnages historiques même si le support et la probable gourmandise technique limiteront pour l'heure le multi au 1V1 jusqu'à nouvel ordre.Sortie prévue dans le courant de l'année.