Paramount+ : un dernier trailer pour Halo Saison 2

Parmi les derniers trailers en date de Paramount+, relayons naturellement celui de la Saison 2 de, produit du nouveau showrunner David Wiener qui aura la lourde tâche de reconquérir les fans après la déception de la première saison sur plusieurs points dont du narratif, du genre une histoire d'amour qui n'avait rien à faire là.Depuis, ce fut le coup de balai chez tous les responsables de production dans le but de repartir d'un bon pied et pour l'heure, chaque bande-annonce semble aller dans le bon sens des promesses : davantage de budget, davantage de rythme, davantage d'action, et une narration plus ancrée vers le lore, dont pour cette Saison 2 une large mise en avant des Covenants (et apparemment de l'Arbiter) pour saisir leurs mentalités et leurs motivations.La Saison 2 débutera le 8 février sur Paramount+ avec deux épisodes d'entrée, puis un nouveau chaque jeudi.