Dragon's Dogma II : présentation du job Trickster

Tout au long du mois, IGN aura l'occasion de proposer du contenu suret accueillons en ce jour bien froid une vidéo de présentation du job Trickster que Capcom traduira comme il le souhaite, et dont les compétences seront bien éloignées des classiques vocations à « attaque ».Ici, muni d'un Encensoir, le Trickster peut dans ses bases balancer de la fumée pour pousser les ennemis à se battre entre eux ou à sauter dans le vide, créer des illusions de lui-même et offrir du buff sur les différents pions dont l'IA aura intérêt à assurer.Sortie prévue le 22 mars prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.