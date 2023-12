Avec EXODUS, les anciens de Bioware veulent enfin parler de la dilatation temporelle

Il faudra attendre encore un paquet d'années avant de pouvoir poser ses mains sur le prochainet loin de ce chantier, le studio Archetype Entertainment dévoile de son côté, un RPG tout autant space-opera.Si l'on fait le parallèle, c'est parce que cette boîte est justement composé par des anciens de Bioware et pas n'importe lesquels, de James Ohlen (l'une des têtes d'affiche deet) à Drew Karpyshyn, scénario lead derrière ce mêmemais également les deux premiersA ce propos, pour ce qui concerne la narration, si le fil rouge n'est pas forcément d'une originalité folle (humanité en fuite dans une galaxie hostile, et le besoin d'aller voler les ressources ennemis pour que l'espèce survive), le jeu a l'honneur de mettre en avant un « détail » important dans l'espace et pourtant totalement absent de la quasi majorité des jeux dontou récemment: la relativité et la dilatation du temps. Selon l'endroit où vous et votre équipe se trouvent, le temps défile beaucoup plus rapidement que dans votre foyer, et vous verrez donc les titanesques conséquences de vos actions à chaque retour au bercail, endroit où des décennies se seront écoulées à chacun de vos voyages.Pas encore de date (PC, PS5, XS).