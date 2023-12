Brothers : A Tale of Two Sons Remake annoncé

Nous n'avions aucun doute avec billbil-kun en insider, et 505 Games confirme donc sans surprise le remake de10 ans après sa sortie initiale, à l'époque avec Josef Fares aux commandes qui n'a aujourd'hui plus les droits sur le sujet.Vu la première bande-annonce, c'est effectivement plus joli qu'à l'époque et nous découvrirons cette refonte manette en main (PC, PS5, XS) le 28 février 2024, jouable en solo comme en coopération, et fourni avec quelques améliorations de gameplay en plus de petites surprises.