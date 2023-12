Tekken 8 : le trailer de Steve Fox

Bandai Namco livre ce qu'il lui reste en stock du coté des trailers de présentation autour du casting de, s'attardant aujourd'hui Steve Fox que l'on peut d'une certaine façon qualifier de vétéran vu sa présence de la série depuis plus de 20 ans. Depuis le quatrième épisode précisément.32 combattants constitueront le roster de lancement (26 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series), et la curiosité nous pousse déjà à se demander ce que nous réserve l'équipe sur le suivi, particulièrement au niveau des guests.