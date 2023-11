Shantae Advance ne se contentera pas de la GBA

Wayforward avait su surprendre en annonçant une résurrection de, épisode inachevé à une époque où un éditeur était obligatoire pour sortir un jeu (et personne n'était intéressé), et l'heure était à la revanche avec l'annonce d'une sortie en 2024… sur Game Boy Advance grâce au soutien de Limited Run Games.Bon c'est mignon mais bien évidemment, il fallait quand même toucher autre chose que les collectionneurs et de fait, cet épisode techniquement inédit sortira aussi sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, preuve avec cette nouvelle bande-annonce.