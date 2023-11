The Seven Deadly Sins : Origin continue de faire le beau, mais attend toujours sa date

Bientôt 2 ans après son annonce,n'a toujours pas de date de sortie mais les choses progressent plutôt bien en voyant cette nouvelle vidéo de présentation, permettant de louer une fois encore tous les bienfaits de l'Unreal Engine 5.Rien de plus, donc contentons-nous de rappeler que derrière ses franches allures de-like, le titre proposera une expérience purement solo avec bien entendu le besoin de recruter tous les héros de la saga quitte à jouer du multivers (et en piochant dans).Prévu sur PC, mobile et « consoles » sans plus de précision.