The Day Before repousse encore sa ligne d'arrivée

A 5 jours du prétendu lancement, on le sentait mal faute de nouvelles et comme prévu, l'arlésiennesubit un nouveau report : ce ne sera pas pour le 7 novembre mais finalement le 7 décembre et encore puisque l'on ne parle plus d'une véritable sortie mais d'une Early Access (39,99€, et 49,99€ pour la version finale).Pour autant, la sensation d'une arnaque totale s'éloigne doucement avec un trailer désormais plus proche de la réalité, et nous verrons donc bien dans un mois si les développeurs parviennent à faire fermer quelques bouches. S'il n'est pas encore reporté d'ici là (RAS pour les versions consoles, évidemment).