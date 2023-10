Crow Country : les créateurs de Snipperclips tentent le survival-horror façon 32 bits

L'équipe derrière l'une des curiosités du lancement Switch (, souvenez-vous) change totalement de registre avec l'annonce de, un survival-horror au très agréable style 32 bits, sorte de mélange entrepour son interface, et un RPG Square Enix pour l'esthétique globale. Et ça fonctionne très bien en apparence.On est déjà impatient de découvrir en profondeur ce petit titre emmenant Mara dans un parc d'attraction abandonné (on cherche son créateur pour x raisons), et si une démo jouable est déjà proposée sur Steam et le PS Store, il faudra attendre encore 2024 pour lancer la version complète (PC, PS5, PS4).