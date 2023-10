Forza Motorsport : trailer de lancement

Officiellement,sera lancé ce 10 octobre sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass mais comme le veut l'actuelle nouvelle tradition, les possesseurs de l'édition spéciale dite « Premium » (upgrade également disponible pour les abonnés à environ 35 balles) pourront s'y lancer aujourd'hui via l'accès anticipé. D'où le trailer de lancement déjà disponible.L'accès anticipé qui n'est qu'un bonus de l'édition Premium, cette dernière proposant le Pass VIP, 14 véhicules supplémentaires en Day One et le Car Pass qui ajoute un bolide supplémentaire à votre écurie chaque semaine.