Silent Hill Ascension sortirait à la fin du mois

On se répète depuis la dernière fois mais de la brouette deannoncés,est probablement le moins attirant de tous vu que l'on parle d'une « expérience interactive en streaming » qui sera publiée de manière épisodique et où, on continue de citer, « des millions de joueurs » interviendront pour faire avancer le scénario.La survie des protagonistes en dépendra, un peu façon Supermassive, et le sujet retombe dans l'actualité par un leak du Google Store annonçant les pré-inscriptions en vue d'une sortie pile pour Halloween, donc le 31 octobre, et apparemment gratuitement. A voir...