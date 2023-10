Atlus publie de nouveaux trailers pour Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica

Atlus donne des nouvelles de ses deux Persona à venir, et on commence par le plus lointain avec une bande-annonce despécialement consacré au « Héros » en se disant que les mecs vont sûrement nous dérouler l'intégralité du casting de cette façon. Ce remake sortira le 2 février 2024 sur PC et supports cross-gen PlayStation/Xbox, mais également dans le Game Pass.Plus proche de nous,parle aussi casting avec une deuxième vidéo de présentation cette fois pour Ryuji, Ann, Yusuke, Makoto, Futaba et Haru avec leur Persona associé. Lui arrivera le 17 novembre sur les mêmes supports que précités (Game Pass inclus), mais également sur Switch.