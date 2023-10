Modern Warfare III : la bande-annonce du multi

La communication autour du lancement prochain decontinue de s'attarder sur le multi, en même temps le coeur de chaque épisode, et après avoir montré la refonte de ses maps et en attendant du gameplay brut dans 2 jours durant le « COD Next », voici une simple bande-annonce accompagnée d'un rapide rappel de la bêta.Une bêta qui sera disponible uniquement à ceux qui ont précommandé le jeu sur supports PlayStation dans un premier temps, puis le 8 pour les autres (toujours PlayStation). Dès le 13 octobre, joueurs PC/Xbox seront conviés à la danse.