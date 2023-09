Au fait, Counter-Strike 2 est disponible

Certes, nous savions que la sortie était imminente mais on ne s'attendait pas pour un tel événement (un jeu Valve qui sort, ça n'arrive pas tous les jours) à un simple shadow-drop. Car ça y est, trois ans après, Valve vient de mettre à disposition sur Steam son, remplaçant simplementdont on récupérera la totalité de ses données.Au programme, un boost graphique grâce au Source Engine 2, de bien meilleurs effets dont une attention particulière sur la diffusion de fumée en temps réel, une infrastructure qui va rendre le jeu encore plus précis et diverses refontes comme des sessions sur 24 rounds par match classé, et un classement justement qui ne s'effondrera plus si vous déclarez forfait après qu'un de vos alliés ait quitté la partie après avoir éventuellement fracassé son clavier. D'autres jeux devraient noter cette « idée » dans un coin…En voici le trailer de lancement et si intéressé, sachez que plus d'un million de personnes s'adonnent joyeusement sur le sujet depuis hier soir.