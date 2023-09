Modern Warfare III montre la refonte de ses maps

Dans sa rapide communication autour de, il est maintenant tant pour Activision de parler un peu plus du multi, et plus particulièrement des 16 maps pour les modes standards, tous issus dude 2009 bien évidemment remastérisées dans leur rendu comme dans certains éléments du level-design.Plus d'informations sur le multi tomberont le 5 octobre durant le show « COD Next », la veille du début de la bêta PS4/PS5. Une deuxième bêta aura lieu le week-end suivant sur tous les supports, avec option cross-play.