Lies of P montre un peu de son matos

Autre jeu du 19 septembre, avec, le Souls-like assuméajoute une vidéo de plus à sa base de données, avec 7 minutes pour montrer des exemples de matos avec évidemment des armes uniques bien balaises, mais aussi la possibilité dès le début du jeu de pouvoir en combiner 2 (des « centaines de possibilités » nous dit-on).Le titre reste prévu sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen, en plus du Game Pass.