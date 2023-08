Wo Long : date et affiche de la deuxième extension Wo Long : date et affiche de la deuxième extension

Petite news rapide pour signaler selon le communiqué de Koei Tecmo que la deuxième extension (sur trois) de Wo Long : Fallen Dynasty arrivera le 27 septembre, avec tout le contenu de routine : scénario, missions, ennemis, équipement dont un cap supplémentaire de rareté, nouveaux levels de difficulté, invocation inédite…).



C'est tout en attendant la bande-annonce, et on continuera de se demander à quel niveau se trouve aujourd'hui cette production Team Ninja sur le plan commercial. Peu après le lancement, l'éditeur nous annonçait plus d'un million de ventes, mais RAS depuis 4 mois.