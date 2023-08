Diablo IV dévoile déjà le thème de la Saison 2

Dans le but de rassurer le public dans l'objectif de faire les choses vite et bien, c'est alors que la « Saison du Malin » est toujours en cours que Blizzard dévoile déjà le prochain morceau desous le nom de la « Saison du Sang », dont les hostilités débuteront le 17 octobre, juste avant Halloween.Le thème tournera autour de la chasse aux vampires avec en tête d'affiche Erys (Gemma Chan) et un avatar capable d'obtenir de nouvelles compétences liées. Vu qu'il reste du temps, les développeurs attendront le bon moment pour balancer une présentation plus complète mais on nous promet déjà des modifications dans le système de résistances élémentaires, une gestion de l'inventaire adoucie par le retrait des gemmes, la possibilité de finalement conserver une partie de ses acquis d'une saison à l'autre, et 5 gros boss en post-game.