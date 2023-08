Starfield repart avec un trailer Live

n'a plus besoin de se montrer davantage mais il était normal que ce qui représente l'un des morceaux majeurs de cette année fasse acte de présence lors de la conférence GamesCom, avec tout simplement un trailer Live sous une version orchestrale de Rocket Man (Elton John, pour les incultes).Une vidéo qui en profite pour rappeler qu'une édition Premium sera au rendez-vous pour chopper le jeu avec 5 jours d'avance (dès le 1er septembre) en plus de s'octroyer un accès sans surcoût à la première extension prévue on ne sait quand.