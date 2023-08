Ys X : Nordics s'offre un premier trailer

Mine de rien et alors qu'on a déjà eu plusieurs présentations et ce qu'il faut de gameplay, c'est seulement maintenant et à un peu plus d'un mois de son lancement au Japon queaccueille sa première « vraie » bande-annonce pour dévoiler les contours de cet épisode qui se situera entreet(faut suivre) pour un style de jeu porté vers le duo incarné par Adol et Karja.Comme le veut la coutume arriériste de Falcom, il faudra patienter de longs mois avant d'obtenir ne serait-ce qu'une annonce pour les territoires occidentaux.