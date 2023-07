Quantum Error finalement annulé sur PS4

Commençant sérieusement à prendre des allures d'arlésienne (on parle quand même d'un jeu initialement prévu en période de lancement PS5), le survival-horrorchange de nouveau ses objectifs. Au départ prévu comme une exclusivité PlayStation (PS5/PS4) avant de voir finalement débouler une version Xbox Series, le titre se voit finalement annulé sur PlayStation 4, le développeur expliquant ne pas vouloir rétrograder techniquement son expérience.Du coup, on ajoute à l'équation une version PC pour cette nouvelle licence nous faisant incarner une bridage de pompiers (son chef en tout cas) ayant été appelé en urgence dans un centre de recherche quantique. Et toujours pas de date de sortie.