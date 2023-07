Atlas Fallen se déchaîne dans un nouveau trailer

Deck13 nous livre un nouveau trailer de son, son action-RPG laissant un peu de côté la période Souls-like même si l'on en garde quelques petites features, pour une vidéo s'attardant justement sur le système de combat assez classique en apparence mais avec ses particularités, dont un focus sur l'offensif avec une jauge qui se remplie au fur et à mesure que l'on attaque : plus la jauge est élevée, plus on fait mal, avec possibilité d'en user d'un coup le contenu pour une super-attaque.Et pour les complétistes prêts à fouiner toute les zones désertiques de ce monde en ruine dès le 10 août (PC, PS5, XSX), 151 pierres seront éparpillées pour vous donner des bonus de compétences.