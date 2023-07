Square Enix abandonne Just Cause Mobile

Peut-être jugé trop ambitieux pour le support, et s'étant trop longtemps embourbé dans des couacs de chantier,ne connaîtra jamais sa 1.0 avec annonce de son annulation, retrait des stores où il était disponible en Early Access dans quelques rares territoires, et remboursement complet pour ceux qui étaient passés par la case micro-transaction.Cet épisode annexe souhaitait nous proposer une campagne jouable à 4 en coopération en plus d'un mode multi à 30 joueurs, mais rejoindra au final la corbeille des tentatives multi avortées de Square Enix en occident (…) sans pour autant rendre orphelin les fans de la franchise, en tout cas pour le moment : jusqu'à preuve du contraire,(rapidement évoqué officiellement l'année dernière) est toujours en développement, sans savoir si Avalanche est de nouveaux commandes, eux qui sont déjà occupés sur lepour le compte des Xbox Game Studios.