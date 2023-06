[LEAK] De nouvelles informations sur Marathon, le prochain jeu à service de Bungie

Officialisé durant le dernier PlayStation Showcase, la résurrection de(Bungie) sous la forme d'un jeu à service n'a pas encore montré une once de son gameplay, mais les sources de Tom Henderson qui avaient déjà leaké l'existence du jeu des mois auparavant viennent de balancer un nouveau paquet d'informations sur la structure du jeu.Pour commencer, la boucle de base est la suivante :- Choisissez votre mission à effectuer- Sélectionnez votre équipement, vos capacités et vos avantages- Lancement en solo, duo ou trio (le trio est le nerf de l'expérience)- Atterrissage sur une immense map- Faire les missions sélectionnées, trouver du butin, chercher des secrets…- Extraction- Dépense de l'xp et de la thune- Et c'est repartiC'est banal en apparence mais de nombreuses choses vont venir s'implémenter pour offrir de l'originalité :- Déjà un système d'oxygène à gérer à chaque lancement d'une partie. Un véritable compte-à-rebours qui, une fois à zéro, cause la mort de l'avatar.- Selon l'endroit visé (sur vous comme un opposant), sa réserve d'oxygène peut diminuer plus rapidement.- Il sera possible de limiter la problématique soit en trouvant des cartouches d'oxygène (rares) sur le terrain, ou en achetant des réserves (chères) avant le début de la partie.- L'un des avantages à débloquer permet également une diminution plus lente de l'oxygène mais évidemment, il faudra faire des choix entre chaque partie : d'autres avantages proposent des rechargements plus rapides, une vision nocturne, des mouvements plus rapides sous l'eau, etc.- L'extraction est le seul moyen de conserver son matos et assurez vous d'avoir une équipe fidèle : l'un des membres peut repartir solo à la zone d'extraction et fuir seul, ne vous laissant aucun autre choix de d'attendre la mort.- Pire encore et pour bien accentuer la pression : la mort est permanente. Un Game Over et vous perdez toutes vos armes, artefacts, le pognon… Seule une partie des implants sont conservés à jamais, et les avantages débloqués resteront quoi qu'il arrive acquis.Par son expérience de jeu à service, Bungie souhaite optimiser au maximum ses serveurs pour permettre de rejoindre une partie en moins de 10 secondes, et bien entendu, il est prévu des cycles saisonniers et diverses nouveautés au fur et à mesure des années. Les sources de Henderson évoquent par exemple que trois cartes sont en préparation (rien ne dit qu'elles seront toutes là au lancement) et que pour chacune, des secrets s'ajouteront en avançant dans les saisons.