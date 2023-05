Silent Hill Ascension : la nouvelle bande-annonce

De tous les projets annoncés autour de la franchise,est le moins attendu de tous et pour cause, c'est celui qui s'éloigne le plus du genre purement « JV », au point que l'on en vient à se demander si c'est prévu sur consoles (aucun support n'a été annoncé).Car on parle d'une « expérience interactive en streaming », publiée en format chapitré où « des millions de joueurs » détermineront l'issue du scénario, qui survivra, et si les restants poursuivront leur vie dans un meilleur état psychologique. A lire comme cela, on ne peut s'empêcher de penser à une production Supermassive (…) mais où toute la communauté ferait le choix au lieu d'un seul. Comme une télé réalité oserait-on dire…Bref, en voici un nouveau trailer comme Jeff Grubb l'avait suggéré, et les nouvelles bande-annonces de(expérience narrative) et surtoutdevraient arriver dans les prochains jours ou semaines.