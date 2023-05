The Callisto Protocol accueille son mode Emeutes

Les critiques du lancement n'empêche pas l'équipe ded'assurer les promesses du suivi, et il y a plutôt intérêt quand on parle de DLC payants inclus dans le Season Pass (lui-même dans l'édition Digitale Deluxe).Voici donc le mode Émeutes, disponible dès à présent et incarnant le coup classique des Hordes qu'il faudra fuir/affronter selon la situation avec système de scoring et meilleure mise en avant de l'augmentation en puissance, chose qui il est vraie était difficile à ressentir dans la campagne principale.