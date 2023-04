Super Bomberman R 2 : trailer et date de sortie

C'est par un bref communiqué, et tout de même un trailer, que Konami nous annonce quesortira le 14 septembre prochain sur PC et l'intégralité des consoles, avec le grand souhait de renouveler l'exploit du précédent épisode, dont la performance fut il faut le reconnaître bien aidé par les débuts de la Switch.Au programme :- Quatre modes dont le Standard, Grand Prix et Battle 64- Nouveau mode asymétrique inédit : Attack VS Defense- Multi local et Online en privé & matchmaking (+ lobby)- Éditeur de niveau- Mode Histoire+