Resident Evil 4 Remake s'offre, et de loin, le meilleur démarrage Steam de la franchise

Capcom continue de faire son beurre sur PC, de plus en plus d'ailleurs :est tout simplement le meilleur lancement de l'histoire de la franchise sur Steam comme le suggère le tracker SteamDB.Le titre a en effet eu droit à un pic proche des 150.000 joueurs en simultané le jour de lancement, très loin devant le précédent tenant du titre (, à environ 106.000) et davantage en comparaison avec(environ 74.0000) et(60.000).Ce n'est pour autant pas le record de l'année pour une expérience purement solo et à moins d'un coup d'éclat avec, le gagnant en fin d'année devrait toujours êtreen son impressionnant pic de quasiment 880.000 joueurs à la sortie.