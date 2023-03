Le nouveau Fantasy Life se montre un peu plus

Annoncé plus tôt cette année,s'est offert une nouvelle bande-annonce lors de l'event Vision de Level-5, histoire de bien prouver que cette fois et contrairement à l'épisode mobile, on a affaire à une véritable suite avec ses nouveautés : contexte de reconstruction d'une île et voyage dans le temps.Le reste sera digne du premier jeu, plutôt sympathique d'ailleurs, avec sa tonne de jobs et d'activités entre deux séquences de balades faites d'exploration et de combats.Sortie prévue courant 2023, mondialement, sur Switch.