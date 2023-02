On n'en doutait pas vu le passif de Larian Studios et leur talent inattendu pour parvenir à transférer le gameplay C-RPG sur consoles, et c'est donc sans surprise que l'on apprend quesortira bien sur PlayStation 5 (version Xbox Series encore à confirmer).En voici le trailer, avec la date signée : le 31 août 2023, en même temps que la release finale sur PC, soit un vrai drame pour ceux qui aborderont la rentrée quelques jours après.