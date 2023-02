Resident Evil Village : un nouveau trailer en attendant la sortie de la version PSVR 2

Il ne reste plus qu'une semaine avant le lancement du PlayStation VR 2, et Capcom vient nous rappeler avec ce nouveau « gameplay trailer » quefera parti des nombreux titres présents aux cotés du casque, via une mise à jour qui sera d'ailleurs publiée la veille (le 21 février donc).Aucun surcoût pour profiter de l'expérience dans son intégralité exception faite de l'extension « Les Ombres de Rose » (incompatible car obligatoirement en vue TPS), avec les nouveautés de gameplay qui vont avec, que chacun pourra d'ailleurs découvrir le 22 avec une démo jouable.