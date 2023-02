Pas de suite mais un remaster pour Ghost Trick

Au rayon des remasters totalement inattendus, on pourra citer celui de, aventure narrative signée Capcom à l'époque DS, revenant donc 12 ans plus tard avec sa refonte HD, une OST refaite par Yasumasa Kitagawa, quelques nouveaux puzzles pour la forme, des artworks inédits à débloquer et enfin diverses options d'accessibilité.Sortie prévue pour cet été sur PC, PS4, One et Switch, avec version boîte sur consoles.