Sans la moindre surprise pour ceux qui ont suivi l'actualité, Ubisoft officialise le développement de, nouvel épisode de la franchise qui serait tiré d'une simple extension deavant de prendre une toute autre ampleur (pas une première).Direction Hawaï et plus précisément l'île paradisiaque de O'ahu avec « des centaines de véhicules » et l'assurance d'une sortie dans le courant de l'année sur PC, PlayStation et Xbox (oui, du cross-gen).En voici un premier teaser.