Mobile : Dragon Quest Dai prépare ses adieux

Square Enix a rencontré de nombreux succès sur mobile, mais également une masse d'échecs, et sans aller jusqu'à parler de drame pour l'entreprise,rejoint la longue liste des titres n'ayant pas réussi à tenir sur la longueur : l'éditeur annonce la fermeture des serveurs (quel que soit le pays) le 26 avril, soit un peu plus de 18 mois après son lancement mondial.Comme de coutume, la boutique à micro-transactions vient d'être fermée et les développeurs promettent de boucler les chapitres en cours avec quelques MAJ d'ici la mise à mort.Pendant ce temps,(PC, PS5, PS4, Switch) est toujours sans date de sortie.