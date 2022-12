Octopath Traveler II continue les présentations

Square Enix continue de faire les présentations du casting deavec la troisième vidéo (sur quatre) illustrant ici le prêtre Temenos et la voleur Throné. Cette dernière offrira bien évidemment une compétence pour voler les biens des PNJ (ou les assommer), tout en offrant un bonus aux alliés durant les combats la nuit. Temenos lui usera de ses compétences d'éloquence face aux habitants, tout en octroyant une capacité de debuff sur les ennemis, là encore à condition de combattre la nuit.Le trailer vient indiquer en outre qu'il sera possible de débloquer sur la longueur des classes secondaires pour chacun des personnages, histoire d'avoir une team encore plus variée dans les possibilités sans être attristé de laisser 4 héros intéressants en arrière plan.Sortie prévue le 24 février 2023 sur PC, Switch et supports PlayStation.