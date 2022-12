GRIS de retour sur PS5 et Xbox Series

Succès surprise sorti il y a déjà 4 ans, initialement sur PC et Switch, et million-seller depuis,reviendra le 13 décembre dans des versions PlayStation 5 et Xbox Series. C'est d'ailleurs la première fois qu'il sortira sur un support Xbox.Et pour ceux qui veulent une discussion gueguerreuse, voilà les caractéristiques :- Xbox Series X : 4K/60FPS ou 2K/120FPS- Xbox Series S : 2K/120FPS- PlayStation 5 : 4K/120FPS (avec features DualSense)