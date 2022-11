Need for Speed Unbound : trailer des Speed Races

Electronic Arts continue de distiller ses vidéos deet après les épreuves un peu typé parkour, on revient vers du classique mais hautement efficace : les Speed Race, donc des courses consistant à aller le plus vite possible d'un point A à un point B, en y ajoutant pour cet épisode le principe des paris parallèles.Sortie toujours prévue le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans oublier la possibilité de vous y essayer plusieurs heures à la toute fin du mois via la version d'essai EA Play / Game Pass Ultimate.