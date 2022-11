Splinter Cell fête ses 20 ans en vidéo

Il y a 20 ans pile, le 17 novembre 2022, Ubisoft marquait l'industrie en lançant sur PC et Xbox sa franchise, aka le « tueur de MGS » qui n'a finalement tué personne vu que tout opposait les deux séries si ce n'est le genre lui-même.Un carnet de développeur revient sur ce phénomène qui a disparu du secteur depuis 2013, avec depuis l'annulation d'un projet VR, trois apparitions de Sam Fisher comme simple guest, mais aussi et surtout l'annonce d'un remake déjà orphelin de son réalisateur et dont nous n'aurons aujourd'hui droit qu'à quelques concepts-arts.