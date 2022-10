Halo Infinite : dernier trailer de l'inter-Saison

Continuant de préparer son inter-saison qui débutera le 8 novembre pour s'achever en mars (laissant sa place à la Saison 3), 343 Industries en livre un rapide nouveau trailer afin de présenter à la fois les deux nouvelles cartes inédites ainsi qu'un rapide aperçu du nouveau mode de jeu décrit ci-dessous.Rappel du contenu :- Deux nouvelles cartes inédites, dont une proposant des téléporteurs.- Un nouveau mode de jeu modifiant le concept de Capture du Drapeau : une équipe devant capturer le drapeau adverse dispose de camouflage illimité, tandis que l'autre est équipé de capteurs pour contrer cela.- Un Battle Pass de 30 niveaux, cette fois totalement gratuit.- Deux events (un en décembre, l'autre en janvier).- Le mode coopération à 4 en ligne pour la campagne.- La fonction « rejouer la mission » en campagne.- 24 nouveaux succès pour le coop (420G).- La sortie du mode Forge (encore en bêta), qui offrira une masse de nouveautés pour laisser les joueurs modifier et créer tout ce qu'ils souhaitent (jusqu'à modifier la physique et les armes), avec 6 biomes pour commencer, la possibilité de placer des bots, et des maps pouvant inclure jusqu'à 7000 éléments (1600 pour Halo 5).