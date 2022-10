Pokemon Ecarlate et Violet : une présentation de 14 minutes pour préparer la sortie

On s'attendait à un simple nouveau trailer pourmais c'est carrément une grosse vidéo de présentation qui nous est offerte pour faire un point complet sur cette nouvelle génération, de la Téracristalisation (affectant les sauvages), une sorte de fonction combat-auto via votre compagnon à l'écran, les nouvelles fonctions de déplacement propres au monde ouvert et bien d'autres choses que l'on vous laisse découvrir.Sortie prévue le 18 novembre sur Switch.